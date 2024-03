Rubava nel supermarket. Carabiniere lo arresta

Non è sfuggito all’occhio vigile di un carabiniere fuori servizio lo strano comportamento di un uomo all’interno di un supermercato di Urbania, sabato scorso. L’agente, allora, lo ha tenuto d’occhio per poi ritrovarselo fuori dal supermercato caricare in macchina un carrello pieno di prodotti. Eppure non era mai passato alla cassa. Il carabiniere, incuriosito dal comportamento guardingo dell’uomo, lo aveva controllato a distanza e aveva capito che quella merce poteva essere rubata. È cosi che i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne, originario della provincia di Trento, accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Capite le dinamiche – l’uomo accumulava la merce in un carrello esterno servendosi di una porta secondaria e poi passava a recuperarla e a caricarla in macchina – il carabiniere si avvicinava all’uomo, nel frattempo già salito a bordo, qualificandosi come carabiniere. "A quel punto – racconta l’Arma – ripartiva repentinamente con l’auto mettendo in pericolo il carabiniere, che era costretto a lasciarlo andare, mentre avvisava la Centrale". L’uomo veniva fermato poco dopo da una pattuglia. I successivi controlli, hanno accertato che effettivamente la merce, per un valore complessivo di circa 500 euro, era stata precedentemente sottratta dal supermercato. L’uomo è stato dunque arrestato e la merce è stata restituita al legittimo proprietario. Ieri l’udienza di convalida al Tribunale di Urbino, con il Giudice che ha confermato l’arresto, sottoponendo l’uomo all’obbligo di presentazione in caserma. "Un ringraziamento al carabiniere e a tutte le forze dell’ordine – dicono i proprietari del supermarket –, perché nonostante i vari sistemi che abbiamo installato per contrastare i furti, se non fosse stato per l’intuizione del carabiniere il ladro l’avrebbe fatta franca".

Andrea Angelini