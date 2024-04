Rubavano ’a strascico’: arrestati

Commettevano dieci furti al giorno spostandosi da una regione all’altra. Un 30enne rumeno aveva già decine di precedenti, l’altro, un 22enne moldavo, stava imparando. Ma giovedì gli agenti del Commissariato di Fano li hanno arrestati all’uscita dal Pittarosso, dove avevano appena rubato abiti e scarpe per 200 euro. Nell’auto avevano però anche la refurtiva di altri due colpi messi a segno poco prima: uno al Lidl di Senigallia e l’altro all’Eurospin di Marotta. Forme di formaggio intere e prodotti di bellezza per 400 euro. Tramite il sistema di videosorveglianza della polizia locale di Fano, la polizia ha così subito intercettato l’arrivo di quella Citroen Picasso Grigia segnalata. I poliziotti hanno atteso che i due entrassero in azione e poi li hanno fermati in flagranza. Arrestati per furto aggravato e ricettazione. Ieri la convalida degli arresti con la misura del divieto di ritorno in questa provincia.