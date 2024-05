Rubavano nei negozi King Sport: arrestate madre e figlia

Pesaro 20 maggio 2024 – La figlia, 26 anni, spaccava i fermi anti-taccheggio, quindi metteva i prodotti di marca (abbigliamento sportivo Armani e altre marche di pregio) nello zaino, e poi usciva senza pagare. La madre, 55 anni, collaborava con lei al furto. Ma i poliziotti di Fano, nell’ambito dell’operazione ‘Safe Shop’ disposta dalla Questura per prevenire i furti nei negozi, le hanno bloccate sabato nel tardo pomeriggio all’uscita di uno dei due negozi, il King Sport di Fano, zona Bellocchi. Poco prima, le due avevano rubato al King Sport di Pesaro, aperto di recente alla Torraccia. Totale del valore della merce rubata, circa mille euro.

Gli arresti sono stati convalidati stamattina. Le accuse: per la madre di furto aggravato, per la figlia furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, perché avrebbe spinto uno dei poliziotti fanesi che la stavano controllando all’uscita del King sport di Fano. Il giudice le ha rimesse in libertà ma ha imposto ad ambedue obbligo di dimora a Pescara, la città da dove provengono, e obbligo di firma per tre volte la settimana presso le forze dell’ordine. Ambedue hanno ammesso gli addebiti e promesso che risarciranno i due centri commerciali.