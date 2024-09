Rubinetti a secco, collocate due cisterne d’acqua potabile

Crisi idrica di fine estate. Anche se gli effetti si vedono oggi, questa ha origini dall’inverno scorso e si fa sentire su tutto il territorio. Ecco perché alcune zone di Urbino ieri pomeriggio sono rimaste senza acqua e la cosa potrebbe ripetersi. Le sorgenti che alimentano l’acquedotto del Nerone, a servizio dei Comuni di Cagli, Acqualagna, Fermignano, Urbino, Urbania, Peglio, Sant’Angelo in Vado e Montecalvo in Foglia, per un totale di circa 41mila aitanti, soffrono. Le sorgenti del Nerone che fino a qualche anno fa garantivano oltre 110 litri al secondo di acqua, ora forniscono appena 30 litri al secondo. L’acqua infatti è mancata nel pomeriggio di ieri a Pallino, Mazzaferro, San Cipriano e nella parte alta del centro storico. Per cercare di alleviare i disagi Mms ha messo a disposizione due cisterne da 5mila litri ciascuna da cui i cittadini potranno rifornirsi prelevando l’acqua per le prime necessità. Una è stata collocata in piazza Borgo Mercatale e l’altra nel piazzale di Mazzaferro.

"Purtroppo la situazione nel territorio dell’Alto Metauro, servito dall’acquedotto del Nerone, è gravissima – spiega una nota di Marche Multiservizi –. Una criticità evidenziata da Mms fin dal primo comitato di Protezione Civile per l’emergenza siccità dello scorso 23 luglio. E’ stato potenziato, in deroga alla concessione, il prelievo dal torrente Burano in località Crivellini fino a 70 litri al secondo; sono stati potenziati alla massima capacità tutti i pozzi integrativi dell’acquedotto; con un notevole impiego di risorse umane ed economiche è stata integrata la fornitura di acqua potabile con autocisterne che prelevano dagli acquedotti limitrofi per un totale di circa 1.200 m3/giorno quasi interamente dedicati alle zone interne della provincia", conclude Mms chiedendo alle autorità competenti di individuare misure urgenti e valutare la possibilità di richiedere lo stato di emergenza. La situazione sarà totalmente ripristinata non appena i livelli dei serbatoi torneranno a livello.

Francesco Pierucci