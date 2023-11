Rubinetti a secco. Ecco dove e quando

Domani dalle 8,30 alle 16 rubinetti a secco per lavori da parte di Aset. Le vie sono: Monte Marino, Cardarelli, Tre Pini, Perticari, Zanella, Campana, Bracco, Svevo, Delle Rondini, Dalmazia, Ruffini, Rizzo, Nievo, Rovani, Abba, Ferrari, Giacometti, Martini, Fucini, Corfù, Praga, Manin, Cefalonia, Betti, Giocosa, Panzini, Tozzi, Leonardi, Vecchia Osteria, Illica e Strada Nazionale Sud dal civico 324 al 460 e pure in via Strada di Mezzo dal civico 3 al 17 a S. Costanzo.