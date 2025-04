Rubinetti a secco in zona piazza Redi

Causa lavori di ammodernamento e potenziamento della rete idrica in zona piazza Redi, domani è prevista la sospensione dell’erogazione di acqua potabile e/o cali di pressione e portata in maniera non continuativa tra le ore 8 e le ore 17 nelle seguenti vie della zona:

via Filangeri (tra via Bertani e incrocio con via Kennedy)

via Bertani (tra via Correnti e via Filangeri)

via Galilei

Nel caso i lavori su via Filangeri e via Bertani richiedessero più tempo del previsto la sospensione idrica in via Galilei sarà rimandata alla mattinata successiva (giovedì 10 dalle ore 08:00 alle ore 12:00).