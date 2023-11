Rubò 5mila euro in strada. Condannata 58enne

Rubò un portafogli con 5mila euro al distributore di benzina. La responsabile è stata condannata ieri a 5 mesi di reclusione per furto e a 200 euro di multa. Tanto contante era adeguato al proprietario, che si era fermato a far benzina per la sua Lamborghini Urus (prezzo: 238mila euro). Il tempo di rimettere l’erogatore del carburante al suo posto ed ecco che il portafogli con i soldi era sparito. A prenderlo era stata una donna di 58 anni, di nazionalità marocchina, residente a Borgo Santa Maria che si trovava per caso al distributore insieme alla figlia. Per arrivare alla loro identificazione, è stata necessaria un’inchiesta che ha permesso di accertare la loro identità. E’ scaturito il processo sia per la madre che per la figlia, di 28 anni, presente ai fatti. La procura aveva chiesto la volta scorsa la condanna a 6 mesi di reclusione per la mamma e l’assoluzione per la figlia (entrambe

difese dall’avvocato Michele Mariella). La 58enne ha ammesso di aver preso il portafoglio dicendo di averlo infilato nella cassetta delle poste. Non ha però fatto alcun riferimento al contenuto. Bezziccheri invece, che non si è costituito parte civile, aveva riferito nella denuncia che dentro ci fossero ben 5mila mai più rivisti.