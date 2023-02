Voleva farle cambiare gestore dell’elettricità e le aveva rubato i dati del marito intestando a lui il nuovo contratto. Peccato che il coniuge fosse morto da 4 anni. Succedeva nel 2019 e ieri un venditore porta a porta, ex dipendente di Hera è stato condannato a 4 mesi di reclusione per truffa. A denunciare l’imputato, P.S., era stata la moglie del defunto, una pensionata pesarese di 86 anni, assistita dall’avvocato Arturo Pardi (ieri sostituito in udienza dall’avvocato Alessandro Pagnini).

La donna aveva raccontato di essere stata raggirata da quell’uomo, il quale, dopo essere riuscito a farsi dare la carta di identità del coniuge defunto, aveva falsificato la firma sui documenti per il passaggio da Enel a Heracomm. Lei non voleva cambiare gestore. Ma 15 giorni dopo si vede arrivare la lettera di benvenuto da Heracomm. Scatta la denuncia. E ieri, dopo 4 anni, la signora ha avuto giustizia.

e. ros.