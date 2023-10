Rubò portafogli con 5mila euro:: "L’ho restituito"

Aveva appena fatto il pieno alla sua Lamborghini Urus (prezzo: 238mila euro), quando si è accorto che il suo portafoglio con 5mila euro era sparito dalla colonnina del distributore dove lo aveva appoggiato. Il proprietario del bolide è l’imprenditore di Vallefoglia, Augusto Bezziccheri, il quale ha subito presentato denuncia. L’inchiesta ha permesso di accertare che a prendere il portafogli erano state madre di 58 anni e figlia di 28, originarie del Marocco, domiciliate a Borgo Santa Maria. Sono così finite sotto processo per furto in concorso aggravato dalla destrezza. Ieri, il destino giudiziario delle due donne è arrivato a un bivio. La procura ha chiesto infatti la condanna a 6 mesi di reclusione per la mamma e l’assoluzione per la figlia (entrambe difese dall’avvocato Michele Mariella). La 58enne, prima della discussione, ha voluto rendere dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di aver preso il portafoglio, come ha sempre detto, e ribadito di averlo infilato nella cassetta delle poste. Non ha però fatto alcun riferimento al contenuto. Bezziccheri invece, che non si è costituito parte civile, aveva riferito nella denuncia che dentro ci fossero ben 5mila euro e che al momento della restituzione, il portafoglio era vuoto. Udienza rinviata per la sentenza.