Rubò una bici elettrica in garage il pm chiede una pena di sei anni

A processo per il furto di una bici elettrica, il pm chiede ben 6 anni di carcere. Ma il giudice lo condanna a un anno e 6 mesi. Il fatto succede a luglio del 2021. Un moldavo di 33 anni si intrufola nel garage di proprietà di una signora in via Cassi e si impossessa della sua bici elettrica del valore di circa mille euro. Ma a immortalarlo mentre prende le due ruote e le porta via, c’è una telecamera. Un occhio elettronico che lo incastra. Le forze dell’ordine, su denuncia della pesarese, lo rintracciano e denunciano per furto. Lui però non ha più il mezzo che ha appena venduto per 50 euro a un connazionale 44enne, a quanto dice, ignaro della provenienza illecita della bici. Anche il compratore finisce nei guai. Entrambi si ritrovano a processo, il primo per furto e il secondo per ricettazione. Il 33enne è stato condannato (difeso dall’avvocato Cristiana Cicerchia). Assolto per tenuità del fatto, il 44enne, assistito dall’avvocato Elisabetta De Conti. E bici tornata tra le mani della legittima proprietaria.

e. ros.