Ruderi sul Petrano, dimenticati da tutti e da sempre

Come ogni estate si torna a parlare del Petrano, un tempo fiore all’occhiello del turismo montano diventato ormai un monte sempre più abbandonato con un pessimo esempio dei ruderi dell’ex colonia della “Gioventù Italiana“. Da decenni sono ancora uno scandaloso esempio di impatto ambientale a cielo aperto. Ma anche altre situazioni sono diventate oggetto di non poche critiche di cittadini e minoranza consigliare che con il capogruppo Alberto Mazzacchera dice la sua: "A quasi un anno dalla prima interrogazione consiliare dedicata alla tutela dei prati di monte Petrano, celebri per la vasta fiorita dei narcisi, come capogruppo di Fare Comune sono tornato a sollecitare la Giunta comunale affinché si dia finalmente corso a quanto dichiarato in Consiglio nel 2024 per la tutela e la gestione di uno dei luoghi più significativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico di questo territorio. Nel Consiglio Comunale del 31 luglio ho presentato una nuova interrogazione in cui si chiede conto della perdurante assenza di provvedimenti concreti perché nessuna delle criticità evidenziate è stata affrontata in modo efficace e la situazione, appare persino peggiorata. Tra i problemi ancora irrisolti ci sono: l’assenza dei cartelli di divieto di accesso per moto e autoveicoli sui prati del pianoro; la segnaletica ormai vecchia e scolorita; l’assenza di una vigilanza attiva nei giorni di massimo afflusso turistico come in questi giorni e la presenza di strutture temporanee che finiscono per stabilizzarsi in maniera permanente, in contrasto con le normative vigenti e la vocazione naturale del sito. Inoltre ho evidenziato le condizioni di abbandono della “Casetta Comunale di Monte Petrano“ contenente i bagni pubblici, che seppure adeguati anni fa dal Comune, risultano sotto utilizzati privi di corrente elettrica, mentre la struttura è soggetta da tempo a infiltrazioni d’acqua senza che venga effettuato alcun intervento di manutenzione. Infine del tutto disattesa è anche la promessa di redigere un Regolamento per l’utilizzo e la gestione dell’altopiano in larga parte di proprietà comunale. E a oggi, nonostante le reiterate richieste, il Comune non ha ancora istituito la Commissione Ambiente. Non è anche ormai ora di bonificare l’area con i ruderi della vecchia colonia? Per il Petrano serve una visione concreta e condivisa perché è un tassello rilevante per il turismo, per le attività di ristorazione presenti e del prezioso patrimonio naturale della superba area montana ai confini con l’Umbria, che va preservato valorizzato".

Mario Carnali