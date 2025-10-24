E’ cominciata col piede giusto la nuova avventura nel campionato di C1 della Essepigi Techfem Fano Rugby, subito artefice di un’impresa corsara andando a violare col punteggio di 19-12 il fortino del Rugby Jesi 1970. "Siamo partiti veramente forte, mantenendo nel primo tempo sempre grandissimo ritmo e mettendo tanta pressione agli avversari da costringerli quasi sempre a difendere - racconta il coach rossoblù Andrea Nucci -. Così abbiamo concretizzato tre mete, che avrebbero potuto essere quattro, col relativo punto bonus, se non fosse stato per qualche errore. Nel secondo tempo invece c’è stato un po’ di calo da parte nostra, con alcuni cartellini e delle sbavature nell’organizzazione che ci hanno messo in grossa difficoltà. Sapevamo d’altronde che non sarebbe stata una passeggiata".

I fanesi hanno pertanto incamerato i loro primi 4 punti, mentre sono stati 5 quelli conquistati dai prossimi rivali. Sabato 25 ottobre dalle ore 18 la Essepigi Fano Rugby farà infatti visita (è stato invertito il campo per ragioni logistiche rispetto al calendario originale) alla cadetta della FiFa Security UR San Benedetto, impostasi per 71-3 sul Rugby Fabriano. E’ al contrario iniziato con un risultato negativo il cammino dell’U18 Fano/Sena nella Fase Qualificazione, dove è uscita sconfitta per 22-14 dal derby di Pesaro. L’occasione del riscatto per il Fano/Sena U18 si prospetterà domenica 26 ottobre, quando dalle ore 14 alla Tombaccia sarà di scena il Rugby Jesi 1970. Nello stesso impianto, ma dalle ore 11, l’U16 Fano/Sena/Ancona affronterà invece i Praetoriani Rugby Recanati: per i ragazzi allenati da Alessio Conti ed Alessandro Bussaglia c’è in palio l’accesso alle semifinali del barrage per il passaggio alla Fase Elite.

b. t.