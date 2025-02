Rugby Pesaro, duello diretto. I Kiwi se la vedono con Valpolicella

Per la Fiorini Pesaro Rugby: con Valpolicella è la prima partita casalinga del 2025. Oggi alle 14,30 al Teknowool Rugby Park altra sfida diretta per i kiwi giallorossi nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Dopo la pausa natalizia e le due trasferte consecutive, per i kiwi giallorossi è ora di tornare sul campo di casa. Avversaria del giorno Valpolicella Rugby. La formazione veneta è al 4° gradino della classifica con 32 punti, Pesaro con 29 è invece 5°. Nella sfida di andata, sul campo veneto, a guadagnare la vittoria al termine di un match tiratissimo è stata Valpolicella. "Veniamo da due trasferte impegnative in campi pesanti, ci siamo presi i primi giorni della settimana per recuperare le forze e gli acciacchi, prima di iniziare il lavoro ben focalizzati sulla partita di domenica". A fotografare la situazione in casa Fiorini Pesaro Rugby l’apertura giallorossa, Maicol Azzolini. "Sicuramente vogliamo riscattare la prestazione del girone di andata, dove ci hanno battuti e potevamo fare meglio a livello di gioco. Veniamo da una vittoria, siamo in fiducia, ma non loro non saranno da meno. Nelle ultime giornate hanno inanellato diverse vittorie e non ci daranno gioco facile".

b. t.