Rugby Pesaro, Oretti: "Valsugana era molto motivata"

"Eravamo molto motivati, sapevamo che questa partita era importante per migliorare la nostra posizione e allontanarci dalla bassa classifica, ma anche Valsugana era motivata, veniva da due sconfitte, e ha avuto la meglio". Niccolò Oretti, all’esordio come terza linea titolare, commenta così la partita tra Fiorini Pesaro Rugby e Valsugana. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A i kiwi giallorossi sono tornati a mani vuote dal campo del Valsugana Rugby Padova. La formazione pesarese resta all’8° posto in classifica con 31 punti. "Hanno fatto molto bene il loro gioco – prosegue Oretti –. Inizialmente li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo fatto un buon gioco, poi loro hanno ingranato la marcia. Muovevano bene il pallone, sulle fasi statiche erano superiori, ben organizzati in mischia e touche". Cosa non ha funzionato? "Non è stato rispettato quello che ci hanno chiesto gli allenatori. Dovevamo cercare gli spazi, abbiamo fatto errori banali, ci siamo messi in difficoltà da soli. Il campo era pesante e li ha favoriti, sono una squadra pesante, molto fisica, ma non è una scusante". Sei l’autore della prima meta, soddisfatto? "È stata una bella meta, anche se poi la partita a preso una brutta piega. Per me ha tanto significato, la prima meta in serie A da titolare e con un nuovo ruolo. Una bella soddisfazione personale, mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa. Sono dispiaciuto per il risultato finale, avrei voluto festeggiare una vittoria". A Valsugana l’esordio da titolare in un nuovo ruolo, terza linea, com’è andata? "Bene, come tallonatore non riuscivo a esprimermi al mio meglio. In questo ruolo mi sento più sicuro e riesco a giocare nel migliore dei modi". Adesso una domenica di pausa, poi la partita in casa con Viadana, su cosa dovrete lavorare? "Dovremo lavorare sul punto d’incontro, sull’uno contro uno, placcaggio e sostegni. Dovremo ripartire dalle cose basilari che questa domenica sono mancate. Vogliamo cancellare questa delusione e rifarci. Con Viadana dobbiamo dare tutto". Domenica di gioco anche per le altre formazioni giallorosse. Nella 6° giornata di ritorno del campionato di Serie C il secondo XV giallorosso ha battuto, sul campo di casa, il Foligno per 23-19. b.t.