Sul campo del Valsugana si interrompe la striscia positiva della Fiorini Pesaro Rugby, serie A, che non riesce a bissare il successo dell’andata. I veneti hanno la meglio per 35-17 lasciando i kiwi a mani vuote. La formazione pesarese inizia con grinta il primo tempo portandosi in attacco e segnando rapidamente una meta frutto del lavoro congiunto di Riccardo Dell’Acqua e Niccolò Oretti, entrambi all’esordio da titolari. Con un bel break Dell’Acqua sfugge tra i centri e allarga per Oretti che schiaccia la palla in meta (0-7). Valsugana prende il sopravvento in mischia chiusa mettendo in difficoltà i giallorossi che perdono concentrazione.

Pesaro fatica a uscire dalla sua area, Valsugana cinica punisce ogni errore degli avversari mettendo a segno 3 mete che portano il punteggio sul 17-7. Nel secondo tempo la Fiorini prova a ripartire ma Valsugana blocca subito le ambizioni giallorosse segnando la 4° meta che spegne la formazione pesarese (22-7). I kiwi faticano a rientrare in partita e Valsugana riesce a mantenere sempre il controllo. Dopo una bella multifase giallorossa nei 22mt veneti i kiwi guadagnano un calcio di punizione e Joubert non si fa trovare impreparato (22-10). I padroni di casa mantengono il controllo del gioco e mettono ulteriore distanza nel punteggio (32-10). Pesaro continua a provarci; entra nella metà campo avversaria, con pazienza guadagna metri con un gioco di pick and go, Santino Franco trova il giusto spiraglio e segna la seconda meta (32-17). Valsugana non si accontenta e con un calcio di punizione chiude il match sul 35-17. "Di buono oggi c’è solo che, visti i risultati degli altri campi, questa sconfitta non incide troppo negativamente sulla nostra classifica – così tecnico giallorosso Paolo Panzieri –. Dopo i primi minuti di gioco, in cui abbiamo giocato bene e rispettato il piano di gioco, ci siamo spenti. Penso sia stata la peggior partita di questa stagione. Non hanno aiutato le assenze e il campo pesante, abbiamo subito il loro peso in mischia, ma non è un alibi. Le touche non hanno funzionato, le scelte non sono andate bene. Sicuramente abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime partite, soprattutto a livello mentale".

b.t.