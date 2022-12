Ruggeri: "La Regione nega risorse ai bisognosi"

"Bilancio regionale blindato dalle ’marchette’ del centrodestra che si è perfino rifiutato di costituire un fondo per le famiglie più disagiate e di stanziare due milioni di euro (da recuperare riducendo gli emendamenti e le altre spese clientelari) per pagare le bollette di gas ed energia elettrica".

La capogruppo di M5S Marta Ruggeri critica l’atteggiamento della maggioranza del consiglio regionale: "In un bilancio già blindato dai contributi elargiti a favore di Comuni e associazioni dei collegi elettorali di provenienza dei vari esponenti della maggioranza (80.000 euro a testa) non c’è stato spazio neppure per la memoria di Carlo Urbani e per commemorare la Resistenza".

"Rifiutata – aggiunge Ruggeri – la proposta di finanziare meglio la legge regionale, approvata dal consiglio regionale nel 2020 su iniziativa di M5S, sugli incentivi per rimuovere e smaltire l’amianto negli immobili privati. Ad oggi mai finanziata anche la legge regionale per promuovere il libro e la lettura: la maggioranza non ha accettato di prevedere lo stanziamento di 100.000 euro per il 2023 e il 2024".

"La stessa sorte – continua la Ruggeri – ha subìto l’emendamento per la legge sul servizio di psicologia scolastica. Senza risorse la legge regionale sull’assistenza alle famiglie che necessitano di servizi per l’infanzia e sul sostegno alle funzioni genitoriali. Avevo chiesto la copertura delle risorse (100.000 euro) – ha specificato Ruggeri – riducendo i contributi a favore degli impianti di risalita e di innevamento delle piste da sci".

Tra gli emendamenti proposti dalla capogruppo M5S "il sostegno alle comunità energetiche per l’autoproduzione da fonti rinnovabili (100.000 euro l’anno per il 2023 e il 2024) e la legge regionale per prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, approvata nel 2021 (50.000 euro all’anno)". Per i 5 Stelle sarebbe stato da eliminare "l’incentivo regionale al rilascio di nuove licenze di caccia e la previsione che permette di nominare un consulente esterno per ogni assessore: inopportuna sia per i costi sia per la presenza in Regione di personale con competenze specifiche già a disposizione degli assessori".

Conclude Ruggeri: "L’unico ingiusto provvedimento che l’opposizione è riuscita a fermare è il ripristino dello stipendio intero a favore dei consiglieri regionali che svolgono un’altra attività professionale con compensi superiori a 3.200 euro al mese: sarebbe stata un’ingiustizia nei confronti di chi si occupa a tempo pieno del mandato amministrativo".

an. mar.