Ruggeri (M5S): "Incentivi ai medici, una marchetta del centro destra"

"Il centrodestra strumentalizza il sisma del 2016 per nascondere una marchetta". Non la manda a dire la consigliera di M5S Marta Ruggeri. "Nessun aiuto concreto – aggiunge – per l’insediamento di personale sanitario nelle aree interne di tutte le Marche". Il riferimento è alla legge con cui la Regione ha approvato incentivi per medici e infermieri che andranno a lavorare nelle aree interne, ma solo nelle aree del cratere sismico (dunque non Pesaro-Urbino). Non solo. Bocciati gli emendamenti proposti dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri: "Volevamo estendere i benefici anche a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Con questa scelta – dichiara Ruggeri – il centrodestra finge di non voler prendere atto che molti territori sono drammaticamente sprovvisti non solo di personale ospedaliero, ma anche e soprattutto dei medici di famiglia che sono il primo presidio sanitario vicino alla popolazione. È ridicola inoltre la copertura finanziaria prevista che, con 100.000 euro annui in spesa corrente, riuscirà a sostenere l’insediamento di una decina scarsa di dipendenti. Si tratta – prosegue la capogruppo dei 5 stelle – di un’ulteriore dimostrazione dell’impronta strumentale di questa legge, che agita la tragedia del terremoto per nascondere una marchetta che il consigliere Pasqui potrà ora rivendere sul proprio territorio".

Polemica aperta sullo stesso tema tra Pd e centrodestra. "Come sempre accade gli strali dei consiglieri Biancani e Vitri sono infondati. Lo abbiamo spiegato inutilmente – dicono i consiglieri di maggioranza Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri e Giacomo Rossi – per oltre 3 ore di dibattito, ma niente. Come maggioranza di centrodestra abbiamo deciso di operare in confronto dei marchigiani, invece di rimanere immobili. L’alternativa era: nessuna legge e, quindi, lo status quo, o cercare di andare incontro alle esigenze dei marchigiani residenti in ben 4 aree provinciali delle Marche (Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli) colpiti dal sisma del 2016. Gli incentivi previsti, seppur limitati per vincoli di normative e di bilancio, rappresentano una possibilità per rafforzare la sanità territoriale in modo capillare come la intendiamo noi del centrodestra marchigiano. Si tratta di una legge che sarà apripista per un’ulteriore implementazione in favore delle aree decentrate dell’Appennino della restante parte delle Marche, le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Infatti, siamo impegnati nello studio di un’ulteriore azione normativa per allargare il perimetro".