Ruggeri (M5S): "La Regione si disinteressa"

La consigliera regionale Marta Ruggeri interviene sul Superbonus: "La prima Commissione del Consiglio Regionale delle Marche doveva discutere la mia proposta di legge per consentire alle società pubbliche partecipate dalla Regione di contribuire, con l’acquisto di crediti fiscali dalle banche del territorio, a liberare spazi di manovra per risolvere il problema di cittadini ed imprese che non riescono a cedere agli istituti di credito i propri crediti di imposta derivanti dai lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico effettuati nelle abitazioni dei marchigiani, per effetto del blocco delle cessioni voluto dal Governo Meloni. Un provvedimento da me depositato il 23 marzo 2023, che è solo l’ultimo di una serie di atti che ho presentato su questo tema. Ora le imprese rischiano il fallimento e anche i cittadini rischiano di perdere la casa dopo essersi indebitati per investire sul risparmio energetico e la sicurezza sismica, facendo affidamento su una legge dello Stato che il Governo Meloni ha rinnegato. Nonostante una legge analoga, su proposta del Movimento 5 Stelle, sia già stata approvata dalla regione Basilicata con l’appoggio di Fratelli d’Italia, nelle Marche è emersa chiara la volontà dei partiti di destra di non affrontare il problema.E la mia proposta è stata rinviata alla prossima seduta per perdere altro tempo".