Rune in versione “cannibale“ ha la meglio su un buon Nardi

Luca Nardi gioca un ottimo match contro Holger Rune, ma il danese ha espresso il suo tennis migliore. Un Rune solidissimo, 6-4 6-4 e vola al terzo turno, fernando Luca Nardi agli Internazionali d’Italia, ma dopo un match di altissimo livello. In campo due dei migliori talenti della classe 2003, che hanno fornito un super remake delle sfide junior. L’atleta del circolo Baratoff ha giocato quasi alla pari della versione mostruosa del danese, al 12° della classifica Atp.

E se ha ragione Paolo Bertolucci in versione commentatore, all’atleta pesarese mancano soprattutto partite di questo livello per poter far un passo in più: "Nardi doveva giocare con i piedi più all’interno – sottolinea l’ex azzutto – del campo per attaccare ed essere competitivo. Stare troppo indietro lo ha penalizzato e gli ha fatto subire troppo anche il gioco corto di quel diavolo del danese. Intendiamoci battere Rune in queste giornate è un impresa quasi impossibile". L’aver mancato il break nel quarto game del secondo set, non sfruttando sei occasioni per conquistare l’1-3 ha penalizzato Nardi fino a farlo alla fine cedere. Holger Rune ha giocato infatti una partita di grande intensità e solidità. Concentrato e in spinta fin dal primo quindici, il danese ha cocesso pochissimo a Nardi e anche all’eventuale influsso ambientale. Luca Nardi però ha avuto il merito di non scomporsi mai e va applaudito.