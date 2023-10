“Ruota della memoria“ per onorare Gentiletti

Dopo tre anni di attesa, oggi alle ore 16,30 in strada San Giovanni nel borgo di Candelara, si inaugura la collocazione di una scultura in rame sbalzato e lavorata con la fiamma ossidrica dal maestro Giovanni Gentiletti.

Questa installazione è stata fortemente voluta dalla famiglia Gentiletti, dal Comune di Pesaro, dal Quartiere n. 3 delle Colline e dei Castelli, dalla Pro Loco e dall’Accademia AIIA. Giovanni Gentiletti, che è nato a Candelara nel 1947, ha vissuto qui con la famiglia fino agli anni Sessanta, quando si trasferirono a Pesaro. Giovanni rimarrà sempre molto legato a questo territorio; qui aveva tanti amici, estimatori ed alunni. Tanto è vero che quando realizzerà il suo secondo laboratorio, lo cercherà all’Arzilla; un bel casolare con un piccolo appezzamento di terreno per fare l’orto. Il suo laboratorio è stato felicemente definito da alcuni una “fucina-studio“ (effettivamente Gentiletti è stato un moderno vulcano, che invece dei carboni ardenti usava la fiamma ossidrica per modellare e forgiare i metalli), un luogo pieno di materiale che racconta il lavoro dell’artista.

Dopo la sua morte, questa vecchia casa di campagna per qualche anno è rimasta chiusa; la polvere ha ricoperto le sculture ed il tavolo da lavoro. Segue la catalogazione e pulitura delle opere, in maniera da creare un percorso espositivo all’interno della casa per raccontare i diversi periodi artistici di Gentiletti.

Nelle poche superfici libere delle pareti (dove non ci sono appese le sculture) trovano posto i manifesti e le locandine, i libri, le recensioni e gli articoli di giornale vengono raccolti in un piccolo archivio. La moglie Tullia e le figlie Daniela e Ilaria desiderano trasformare il laboratorio in una casa-museo e, con grande sacrificio, la cosa si realizza e nel 2020 entra a far parte nel circuito di Pesaro Musei. Durante i lavori di catalogazione e di allestimento, tra le opere lasciate incomplete per la prematura morte dell’artista si ritrova anche questa scultura della serie “Ruota della Memoria“, datata 2005.

L’opera, già assemblata, doveva essere terminata negli ultimi dettagli secondo le volontà dell’artista. La famiglia ha accettato l’invito di esporre a Candelara la scultura recuperata. Così facendo Candelara può celebrare uno dei suoi concittadini più illustri del XX secolo.

Questo percorso integra l’offerta turistica storica del castello quattrocentesco, della vanvitelliana Villa Berloni e della Pieve quattrocentesca (purtroppo chiusa da oltre un anno).

Luigi Diotalevi