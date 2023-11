La ruota panoramica ai saluti, era arrivata a inizio luglio

Pesaro, 2 novembre 2023 – Anche la lunga stagione della ruota panoramica volge al termine. Oggi infatti sono iniziate le complesse operazioni di smontaggio che, fra breve, riporteranno piazzale della Libertà alla normalità per la gioia di chi quella ruota in quel posto così simbolico non l’ha mai amata.

Si smonta la ruota panoramica a Pesaro (foto Luca Toni)

Per chi invece l’ha apprezzata, non è difficile ipotizzare che prima o poi tornerà, lì o altrove. Difficile dire quale sia il bilancio, perché i privati proprietari dell’attrazione non rendono noti i dati: la sensazione è che non ci sia mai stata la febbre da ruota panoramica nel corso degli ultimi quattro mesi: la ruota fu installata e messa in funzione a inizio luglio e ora dunque se ne va, solo qualche giorno in ritardo rispetto alle previsioni.