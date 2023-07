Ruota panoramica, ci siamo Da domani comincia a girare "Le polemiche? Ci sono sempre"

di Giorgia Monticelli

Nasi all’insù e occhi rivolti verso il colosso di 35 metri che da domani pomeriggio entrerà ufficialmente in funzione nei giardinetti accanto alla Palla di Pomodoro.

Dopo la torre e il ristorante sospeso in aria, ecco che torna a Pesaro, ma in versione più grande, la ruota panoramica sullo sfondo di piazzale della Libertà e che li rimarrà fino al 31 ottobre. "Parliamo di una ruota inclusiva che al suo interno ha una cabina dedicata anche a persone con disabilità fisiche – ha spiegato Massimo Eccel, gestore della ruota che rimarrà a Pesaro con la famiglia fino alla fine di ottobre –. Agli accompagnatori, invece, offriremo il biglietto gratuito".

Tre giri completi per un totale di circa 10 minuti ad un costo di 7 euro per gli adulti e 5 per i bambini, con "nessun limite d’età – dice Eccel –, purché tutti i bambini siano accompagnati da un adulto".

Attrazioni di questo tipo, ogni volta, sembrano dividere la città ma Eccel ormai è abituato: "Quando i residenti ci vedono arrivare nella loro città con la torre (della ditta Parisi di Novara) troviamo sempre dei pareri discordanti. Alcuni sono d’accordo, altri criticano, ad altri ancora non interessa nulla. Ormai sappiamo come vanno queste cose".

L’hanno presa bene però, questa volta, i gestori dei bar e dei ristoranti adiacenti alla ruota che attualmente pensano a problemi più grossi, come "il calo del turismo e del lavoro che si è registrato in questa stagione estiva. Siamo a luglio e vediamo ancora pochissime persone in giro. Una stagione – dice il titolare del ristorante ‘Alta marea’, Simone Scaglioni – che speriamo si possa concludere meglio di come è iniziata. Per la ruota? – risponde – Nessun problema per noi, anzi. Magari porta un po’ di turismo da fuori. Ma a prescindere, quando le cose si fanno bene e in collaborazione non ci si può mai lamentare".

Stessa visione anche tra lo staff del "Café Journal" alla Palla: "Il costo di 7 euro sembra anche molto onesto ed è giusto che finalmente si pensi anche a persone con disabilità motorie. Per l’estetica, che dire… non è bella, però è un gusto personale". Alla nuova ruota non manca nemmeno l’approvazione dei turisti in visita in città per godersi qualche giorno di relax: "L’abbiamo vista da lontano, mentre ci stavamo dirigendo verso i giardinetti della Palla di Pomodoro. Effettivamente – dicono le due famiglie Giumelli e Minelli, in arrivo da Como e Roma –, il primo impatto visivo è forte, ma come attrazione estiva è adatta alla città, poi se ad ottobre sgomberano tutto ancora meglio. Inoltre, la vista sul mare che offre da quell’altezza non ha prezzo. Un giretto – concludono – ce lo faremo volentieri".