Ruota panoramica a Pesaro: 4 giorni di divieti alla Palla

Pesaro, 2 luglio 2023 – Andare a passeggiare nel piazzale della Palla di Pomodoro diventerà per 4 giorni – da martedì fino alla prima mattina dell’8 luglio –, una piccola impresa. La motivazione è piuttosto semplice visto che è prevista in questi giorni l’installazione della ruota panoramica proprio a fianco della Palla di Pomodoro.

Il primo divieto riguarda il trasporto della ruota panoramica per avviare l’installazione nell’area prevista ad opera degli incaricati dalla ditta Paris Gerchi di Bergamo, proprietaria peraltro della ruota panoramica.

Trattandosi di una struttura alta 35 metri è prevista una significativa attività di trasporto con mezzi che necessitano ampi spazi di manovra: provenendo dalla statale 16 e passando per viale della Repubblica, viale Trieste e viale Zara, devono raggiungere piazzale della Libertà. Verranno previsti da martedì sera fino a mercoledì mattina divieti di sosta in viale della Repubblica, all’intersezione con viale Trieste e su viale Trieste all’intersezione con viale Zara.

Ovviamente il divieto di sosta è permanente dal 4 all’8 luglio su viale Colombo, lato mare. Inoltre sono previste delle deroghe al senso unico di marcia per tutta la zona interessata dall’allestimento della grande e spettacolare struttura.

Una volta completata l’attività di montaggio della grande ruota nel piazzale della Libertà, si tornerà alla tradizionale viabilità da sabato 8 luglio fino al 31 ottobre e si affaccerà sulla Sfera di Pomodoro, sul mare e a fianco del Villino Ruggeri.

Un’operazione di marketing e promozione voluta dal Comune e dal sindaco Matteo Ricci. Nella delibera di giunta comunale si legge: "L’attrazione non impatta sul sistema di viabilità e parcheggi, e non riduce in modo significativo le funzionalità di piazzale della Libertà, ma anzi costituisce un elemento di promozione. Per questo sarà posizionata in accordo con il gestore sul prato, alla sinistra rispetto alla sfera di Pomodoro".