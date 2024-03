Torna già la ruota panoramica a Pesaro e resterà fino a settembre

Pesaro, 7 marzo 2024 – A Pesaro torna la ruota panoramica. Resterà fino a settembre. Le manovre di montaggio sono impegnative: dureranno dal 12 al 16 marzo, portando con sé una modifica della viabilità e della sosta attorno a piazzale della Libertà dove l’attrazione sarà in pianta stabile, in anticipo di due settimane sulla Pasqua (31 marzo) e per tutta l’estate.

A portarla in città sarà la stessa società dell’ultima volta, la Parisi Gerky. Presumibilmente, quindi, sarà anche la stessa giostra.

Alta 35 metri quella che ha animato l’estate 2023 era particolare nei dettagli, elencati con orgoglio dal titolare Cristian Gerky. Abbiamo imparato che anche le ruote panoramiche possono essere ecosostenibili poiché decorate con led e motore a risparmio energetico. Ma la cosa più interessante fu l’aspetto inclusivo: speriamo che il modello previsto per Pesaro sia tra quelli senza barriere architettoniche. La ruota era dotata, infatti, di cabina attrezzata per l’accessibilità delle persone con disabilità.

In previsione del montaggio dalle ore 19 del 12 marzo all’1 del 14 marzo la viabilità sarà soggetta a limitazioni per cui varrà il divieto di sosta in viale della Repubblica (negli ultimi 4 stalli prima dell’intersezione con viale Trieste in ambo i lati); in viale Trieste (negli ultimi tre stalli prima dell’intersezione con viale Zara); in viale Zara (tratto tra viale Trieste e via Vespucci in ambo i lati e nel tratto compreso tra via Vespucci e via Colombo lato porto); lungo l’intero viale Colombo ambo i lati. Su quest’ultimo viale, dalle ore 19 del 12 marzo alle ore 4 del 16 marzo, il divieto di sosta interesserà l’intero viale, lato mare. Infine ci sarà, nella notte dal 12 al 16 marzo, dalle 24 alle 6, una deroga al senso di marcia in viale Colombo, viale Zara, viale Trieste e viale della Repubblica secondo segnaletica.