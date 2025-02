Ruspe in azione all’ex Bussola e allo Sporting

C’è chi è arrivato a fine corsa come il Garden della Renco che dovrebbe inaugurare il ristorante (Gioachino) per Pasqua e c’è chi invece sta partendo con i lavori di demolizione degli hotel per non incappare nella pausa estiva. A distanza di poche centinaio di metri l’uno dall’altro sono partite sia dell’ex Bussola ed anche dello Sporting in viale Nasario Sauro.

Il primo, la Bussola, di proprietà della società Silver Fox che fa capo alla famiglia Berloni della Fox non sarà più un hotel ma verrà trasformato in appartamenti residenziali perché la capacità ricettiva dell’hotel è bstata tutta sposta sull’hotel International di viale Cesare Battisti. Una demolizione quella della Bussola giunta ormai a conclusione per cui l’impresa potrebbe anche partire con le fondamenta prima di interrompere i lavori con l’arrivo dell’estate.

Sono invece al lavoro da lunedì le grandi forbici di acciaio che stanno sgretolando con la protezione di un grande tendone lo Sporting edificio degli anni Sessanta, chiuso da anni e che l’imprenditore Enzo Camillini ha rilevato alla fine della scorsa estate da una famiglia di professionisti riminesi.

Lo Sporting ha una edificabilità ulteriore di 600 metri quadrati per il piano casa. Una parte resta hotel per i primi due piani che si estenderanno anche nello scoperto che una volta ospitava la piscina, mentre per i restanti quattro piani diventeranno appartamenti turistici.

La proprietà si è affidata ad un architetto collaudato quanto conosciuto in città come Marco Gaudenzi che ha già curato le due nuove palazzine che stanno sorgendo al porto al posto dell’ex consorzio agrario e poi anche Trieste 100, proprio dietro all’hotel Excelsior che invece fa riferimento all’imprenditore Nardo Filippetti.