S. Antonio Abate, la festa. Benedizione e merenda

Fano si prepara a celebrare tra benedizioni, tradizione e carnevale la festa di Sant’Antonio Abate, il primo giorno Grasso, secondo la tradizione contadina. Questo pomeriggio infatti la Chiesa SS. Filippo e Giacomo di Caminate ospiterà la tradizionale Festa di Sant’Antonio, organizzata dai ’Festaroli’ (i custodi della tradizione, cioè: Maurizio Morbidelli, Renzo Morbidelli, Stefano Donati, Piero Polverari, Fausto Tomasetti), in collaborazione con la Parrocchia e la Polisportiva Caminate.

Alle 17:30 si terrà la "Messa degli uomini", seguita dalla benedizione degli animali nel piazzale della chiesa. I partecipanti potranno gustare una merenda offerta dai Festaroli e, successivamente, ricevere la "Porzione", con pane di Sant’Antonio, salsiccia, maritozzi e vino. Alle 21:00, gara di briscola.

Per info e prenotazioni per la benedizione degli animali, contattare Renzo Morbidelli al 3493879054. In serata, alle ore 20:30, al Mediterraneo Restaurant (Strada Nazionale Adriatica Nord 53), si terrà la Cena Grassa del Carnevale di Fano. Il menù comprende antipasto, primo, secondo, acqua, vino e caffè, al costo di 35 euro a persona. Il ricavato andrà in beneficenza all’associazione Philìa, che supporta progetti di inclusione sociale per persone con disabilità. Per prenotazioni: 0721 548682 (ristorante) o 329 6783594.

ti.pe.