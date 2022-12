S. Bartolo, la Regione piazza altri 2 consiglieri

Alla fine, ieri, la legge che uniforma la governance dei Parchi regionali è stata approvata. Apriti cielo. "Un blitz antidemocratico è avvenuto alle quattro del mattino, dopo 17 ore ininterrotte di Consiglio regionale, solo per provare a nascondere la legge che gonfia da 5 a 7 i componenti del Consiglio del Parco San Bartolo" è stata la considerazione della consigliera regionale Pd, Micaela Vitri – E’ stato un atto di prepotenza, lesivo della comunità: l’urgenza è solo per aumentare il potere della Regione".

"Ma quale blitz antidemocratico – ha replicato Nicola Baiocchi, consigliere regionale Fd’I e relatore di maggioranza del testo di legge preso di mira, oltre che da Pd e da Europa Verde anche dalla rete degli ambientalisti marchigiani –. La legge ha avuto una gestazione di un anno: è stata discussa e modificata sulle esigenze dei territori. Non è vera l’accusa per cui Cal e Crel avrebbero dato parere negativo come non è vero che la Provincia ha perso la propria rappresentanza. E’ nell’organo consultivo del Parco, la Comunità: si tratta di 18 membri espressi dalla Provincia (il presidente o suo delegato); dal Comune di Pesaro (sindaco o delegato); dal Comune di Gabicce (3 componenti); dalla Camera di commercio (1); dall’Università di Urbino (1); dalle associazioni agricole (1), turistiche (1), dei commercianti (1), degli ambientalisti (1); dal quartiere (7 membri)". Però si tratta di un organo consultivo, mentre il consiglio direttivo governa. "Esatto. Da qui l’assurdità di chi dice che l’Ente ha perso l’autonomia. Non è così perché a decidere è il Consiglio direttivo che al suo interno ha conservato tutte le anime di prima e la Regione ha la maggioranza solo se il presidente è un esterno". La ragione deriva dalla nuova legge che ha stabilito, di fatto, che il consiglio direttivo dell’Ente Parco sia composto da 7 membri tra cui il presidente di cui 3 espressione della Regione; 1 espressione del Comune di Pesaro; 1 di Gabicce; 1 per gli agricoltori e 1 per gli ambientalisti. Il presidente può essere individuato tra i sette. Se invece il presidente è uno esterno allora il consiglio diventa di 8 membri. "E’ in questo caso che il voto del presidente vale doppio – osserva Baiocchi –. Anche l’accusa di poltronificio è assurda: infatti non ci sono nè compensi e nemmeno rimborsi spesa per nessuno". Perché avete riformato le governance? "Il provvedimento interessa tre parchi regionali: la Regione aveva bisogno di uniformare le regole per una gestione coerente. Non dimentichiamo che a pagare è la Regione sostenendo spesa corrente e investimenti: sarà giusto che abbia voce in capitolo a riguardo o no?". Non la pensano così gli ambientalisti che definiscono illegittimo il provvedimento: "Si decide con il dono natalizio – scrivono – di dare una punizione politica ai territori su cui insistono i parchi regionali. La legge nazionale non prevede una rappresentanza regionale, ma impone una rappresentanza degli enti locali ed assegna a ciascun parco la possibilità statutaria di prevedere forme differenziate di gestione e che all’art. 27 prevede un ruolo di vigilanza e sorveglianza alla Regione che non può ovviamente essere nello stesso tempo vigilante e vigilato". Insomma la protesta all’indomani del voto è esplosa alzando i toni già turbolenti: "Vergognoso quanto avvenuto in Regione – ha commentato ieri il sindaco Matteo Ricci – L’avallo di ieri da parte della Regione è un atto molto grave che ha creato una frattura con i Comuni, Pesaro e Gabicce e la Provincia. A conferma che la loro priorità è l’occupazione e non la valorizzazione del parco".

Solidea Vitali Rosati