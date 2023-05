S. Crescentino: domani la processione

In occasione della solennità religiosa del patrono san Crescentino, diverse le iniziative in città. Oggi messa della vigilia in duomo alle 18. Domani, giorno della festa, messa alle 10 e pontificale solenne alle 17, che segna il ‘debutto’ del nuovo arcivescovo Sandro Salvucci per la ricorrenza patronale. Seguirà l’antica processione in centro, con la statua di cartapesta portata a spalla fino al teatro, poi in piazza e quindi ritorno in cattedrale dopo aver benedetto il popolo sul sagrato. Accompagnerà il corteo la banda di fiati diretta dal maestro Michele Mangani. Venerdì 2 il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Urbino al santuario mariano del Pelingo, guidato da monsignor Salvucci e dal parroco di S. Angelo in Vado don Fabio Pierleoni. Partenza alle ore 6 dal santuario del Sacro Cuore di Ca’ Staccolo; tappa alle 8,30 sotto la torre di Fermignano e arrivo al Pelingo alle 11. Alle 12 celebrazione al santuario, presieduta dal vescovo emerito Giovanni Tani.

g.v.