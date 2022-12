S. Marta, la rimpatriata dei collegiali di 60 anni fa

Il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, anche lui collegiale, aveva promesso che l’evento sarebbe avvenuto nella sede originale: il loro Collegio della ex Gioventù Italiana, oggi sede dell’Istituto Alberghiero Santa Marta. Ebbene dopo 60 anni una trentina e più di loro (foto) si sono ritrovati il 20 dicembre scorso in un incredibile viaggio emotivo. Rivedere gli ambienti in cui furono fanciulli intorno ai dieci anni, sopraffatti da ricordi, sensazioni, volti. Non tutto è stato facile in quel periodo e certo non proprio felice, ma il desiderio di ritrovarsi e di condividere ancora le loro vite ha superato ogni remora. Ognuno di loro ha fatto il proprio percorso nella vita, diventando protagonista in campi più disparati, altri purtroppo, meno fortunati, nel frattempo li hanno lasciati. E dunque si sono ritrovati con la gioia di una vita che ancora, fortunatamente continua a stupirli per le pieghe che prende. "Mai - hanno detto - avremmo pensato di tornare tra quei corridoi, quelle vetrate, scalinate e dormitori ... ambienti che oggi sono aule dove studenti vocianti ripercorrono altre vite, sovrapponendosi alle nostre piccole voci infantili di sessant’anni fa!"