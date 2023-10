S. Paolo, S. Martino, Torraccia: l’unione delle 3 parrocchie fa la forza

L’unione fa la forza, soprattutto se serve per fare del bene. Domenica 29, alle 16, le tre parrocchie di San Paolo, San Martino e Torraccia si sono incontrate e concordate, creando una nuova comunità pastorale. Presente all’evento anche l’arcivescovo Sandro Salvucci, il quale, all’interno della celebrazione, ha nominato i parroci che si dovranno prendere cura della nuova comunità pastorale: don Michele Rossini, don Alberto Levrini e don Lorenzo Volponi. Il parroco referente e moderatore è don Michele Rossini. Più di duecento persone hanno preso parte alla funzione religiosa che si è svolta sotto un tendone montato per l’occasione. Il tutto si è svolto nella popolosa zona della Torraccia in piazza Vittime Heysel, in fondo a via dei Frassini: "In questo quartiere della nostra città non vi è nessuna chiesa – spiega don Michele Rossini – e già da tempo il nostro arcivescovo Sandro si era interessato per far sentire la presenza della comunità cristiana anche in questa zona celebrando alcune Sante Messe all’aperto tra le case del quartiere. Anche alcuni volontari si erano organizzati per coinvolgere gli abitanti del quartiere passando casa per casa. Quando l’Arcivescovo mi ha proposto questa nuova avventura sono rimasto un po’ perplesso sulla difficoltà di creare un coinvolgimento in questo luogo che mi sembrava indifferente e ostile, ma poi il Signore mi ha messo alla prova: in questi pochi giorni passati alla Torraccia per i preparativi, ho potuto apprezzare il coinvolgimento di persone che si sono offerte di loro iniziativa di aiutare ed anche di aprire le loro case. Quindi un grande grazie va al Signore, che ci invita ancora una volta a sentirci una comunità, cioè una famiglia guidata dal suo amore di Padre che non ci abbandona, anzi, ci guida sulla via della vera felicità a realizzare un grande progetto di amore, ma perché ciò sia possibile dobbiamo impegnarci tutti ad aprire le porte delle nostre case e, soprattutto, quelle del nostro cuore".

Alessio Zaffini