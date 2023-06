Sabato dalle ore 16 torna la divertente “Color run“

Dopo gli oltre 1.000 partecipanti del 2022, sabato torna a Urbania la Color run, corsa non competitiva attraverso i luoghi più suggestivi della città, per divertirsi tra musica e colori. La seconda edizione prevede una passeggiata di 4.5 chilometri che partirà da Colonia, in località Barco, e terminerà in piazza Duomo.

A dare inizio alla corsa, alle 16, sarà il carro con musica e dj set che guiderà i partecipanti lungo il percorso. L’iniziativa è rivolta a tutti, giovani e adulti, con giochi, attività e l’animazione dei giovani dell’Oratorio e degli Sthenathlon swimmer. In serata, Festa dell’Oratorio.

Iscrizione obbligatoria, info https:visiturbania.com

o 333 4243196.