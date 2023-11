Sabato la festa di Sant’Andrea

Sabato a Marotta si terrà la ‘Festa di Sant’Andrea Apostolo’, protettore dei pescatori, che la Chiesa cattolica celebra il 30 novembre. Una ricorrenza molto sentita nella località costiera cesanense, antico borgo marinaro. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione ‘Malarupta’: il programma inizierà alle 18 con la messa per la commemorazione dei Caduti in mare nella chiesa di San Giovanni Apostolo, presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Tonucci, che prevede anche l’ostensione dell’icona sacra del Santo che ‘Malarupta’ ha donato alle due parrocchie di Marotta, coinvolte ad anni alterni nelle celebrazioni di Sant’Andrea. Dalle 20,30, poi, si svolgerà nella sala ‘Padre Leone Ricci’ la ‘cena del pescatore’, durante la quale saranno esposte le immagini del concorso fotografico ‘La tratta al tramonto e all’alba’. Il ricavato andrà in beneficienza.