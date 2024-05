Sabato si scopriranno le targhe per Borgogelli e Piergiovanni

Saranno scoperte sabato 18 le targhe poste negli spazi pubblici che l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare alla memoria di Ercole Borgogelli Virgili, avvocato e professore, e Filodelfo Piergiovanni, campione italiano di motociclismo, cittadini emeriti di Urbino. L’appuntamento è alle ore 9 nella Sala del Maniscalco per un’introduzione sulle motivazioni dell’iniziativa da parte del sindaco, per poi scendere in piazza Borgo Mercatale, sul luogo dov’è stato intitolato il "Passaggio Ercole Borgogelli Virgili". Esso si trova lungo le mura storiche della città, vicino a Porta Valbona, e consente l’accesso alla zona dell’ex ghetto ebraico, tramite via Scalette del Teatro, da piazza Borgo Mercatale. L’amministrazione comunale ha ritenuto importate celebrare il professore e avvocato Borgogelli Virgili (1915-1999) in virtù dell’impegno sociale, culturale e professionale che egli ha profuso in ambito cittadino, in particolare dell’aiuto che prestò, negli anni della Seconda guerra mondiale, ad alcune famiglie ebraiche della città permettendo loro di sottrarsi alla persecuzione nazifascista, anche a rischio della propria incolumità.

La seconda tappa è in programma alle ore 10 al nuovo “Largo Filodelfo Piergiovanni“, posto in adiacenza di via Battisti all’altezza dell’incrocio con via Sant’Andrea (via in cui abitava lo stesso motociclista), dove si trova la Fontana Barberina. In questo caso l’amministrazione ha voluto ricordare il ruolo di riferimento etico e sportivo che Piergiovanni ha svolto per la comunità urbinate e la città di Urbino, in particolare negli anni del secondo Dopoguerra, quando le sue imprese in sella alle due ruote hanno appassionato il pubblico locale al motociclismo, imprese culminate con la conquista, nel 1949, del titolo di campione italiano di seconda categoria nella classe 250.

