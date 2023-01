S’accascia e muore a 42 anni: oggi i funerali

Morte improvvisa l’altro ieri per Matteo Falasconi (foto), di 42 anni, celibe, residente a Urbania. Si trovava in casa nelle campagne tra Urbania e Urbino (zona Ca’ La Lagia) ed è stato colto da un malore. I familiari hanno provato a rianimarlo ed è stata chiamata l’ambulanza del 118, ma la corsa in ospedale si è rivelata inutile.

L’uomo lavorava in campagna ed era molto conosciuto in paese. Non sembrava soffrire di particolari patologie anche se di questo non ci sono conferme. I funerali si svolgeranno stamane alle 10 nella Concattedrale di Urbania.