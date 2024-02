Sacchetti: "Così fa male. Ma avanti con fiducia"

SCAFATI (Salerno)

Nel dopo gara il morale è sotto i tacchi, ma Sacchetti invita la sua truppa a non abbattersi.

"E’ una sconfitta che ci fa male perché abbiamo condotto sempre noi quasi fino alla fine, poi la Givova ha avuto uno sprazzo riuscendo a sorpassarci. Nonostante questo, abbiamo avuto fra le mani l’ultima palla per vincerla. Era un’opportunità, anche se è difficile arrivare a vincerla fuori casa all’ultima azione, bisogna essere bravi e cinici. Brucia, però dei passi avanti sicuramente li abbiamo fatti e spero che ci rimanga in corpo un po’ di rabbia per le prossime partite".

Gli chiedono dell’arbitraggio, Meo respinge la domanda al mittente. "Non ho mai parlato degli arbitri nella mia carriera e non voglio parlarne neanche adesso, non è mia abitudine. Gli arbitri fanno il loro lavoro, ci sarà qualcun altro che li giudica". Mentre Boniciolli, sempre fuori dagli schemi, apre così la sua conferenza: "Alla fine della partita ho dovuto stare due minuti da solo in camera di decompressione, perché questo è un mestiere che mi farà morire prima del tempo. Anche se morire così è bello".

Poi respira e aggiunge: "Questa è una vittoria della squadra, non certamente mia, ma di dieci persone che si sono incontrate quest’estate a Scafati per la prima volta, di cui otto nuovi, e che hanno capito quanto sia bello vincere assieme, anche in situazioni di questo genere. Ed è una vittoria del presidente perché poche società in Italia di fronte a un trauma come quello che abbiamo subìto, con uno dei giocatori più rappresentativi che decide di smettere, avrebbe reagito così, sostituendolo in 24 ore con un altro che ha dato un contributo fondamentale. ll nostro presidente ha poi risposto con chiarezza e lucidità a tutte le insinuazioni del web. Quanto a Logan, che volesse ritirarsi ci può stare, ma è la forma che non mi è piaciuta: poteva comunicarlo se non altro ai compagni e al club, si sarebbe meritato un saluto da parte del pubblico, ma forse David non è il tipo che ama le celebrazioni".

E chiude riconoscendo i meriti di Pesaro: "Per noi era un crocevia verso la salvezza e ora magari guardiamo con speranza ai playoff in un campionato difficilissimo. Pesaro sta lottando per salvarsi e oggi si è stretta attorno al suo allenatore giocando una pallacanestro fantastica, con Bluiett che ha fatto dei canestri irreali". Già. Forse nel finale la squadra avrebbe potuto cercarlo di più.

Elisabetta Ferri