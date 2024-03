Sacchetti spinge la Vuelle: "Non siamo così scarsi"

"Questa vittoria ci è servita sotto l’aspetto emozionale, dobbiamo tenerci dentro questo spirito perché è importante". Meo Sacchetti guarda molto l’aspetto psicologico delle sue squadre, forse proprio perché è un uomo vecchio stampo e non a caso quando si perse in casa una partita cruciale commentò "mi aspettavo un po’ più di sentimento". Ecco perché l’impatto di Wright-Foreman è stato così importante per l’ambiente pesarese, che ama essere coinvolto: il nuovo acquisto non ha solo fatto canestro in mille modi, ma ha risvegliato un’emotività sopita che aspettava soltanto di essere riaccesa.

"E’ vero, Justin ha portato entusiasmo ed è stato trascinante: è un ragazzo aperto, che parla molto con i suoi compagni mentre a noi quest’aspetto vocale ci ha sempre fatto difetto e ci combatto da quando sono arrivato - ammette il coach biancorosso -. I giocatori devono capire che con la voce ci si aiuta non solo per incitarsi a vicenda, ma anche per avvisare un compagno di un cambio difensivo, si possono prevenire tanti errori se non si sta muti". Insomma, questa Vuelle timida sta tirando fuori la carica: "Non siamo scarsi, questo dobbiamo mettercelo in testa. Magari non avremo grosse qualità atletiche, ma abbiamo tanti buoni tiratori coi piedi per terra che grazie agli scarichi di Wright-Foreman potranno divertirsi. Il nostro nuovo americano - sottolinea Sacchetti - ha dato prova della sua intelligenza nel secondo tempo della partita contro Brescia. Dopo le quattro triple infilate all’inizio, nella ripresa gli stavano sopra e lui ha innescato molto bene i compagni, oppure ha trovato soluzioni diverse per sè".

Tira su il morale a Bamforth "secondo me Scott non ha fatto una brutta gara, ha solo sbagliato dei tiri, ma ci ha aiutato parecchio nell’organizzazione del gioco", stimola Visconti "è ovvio che le rotazioni degli esterni si sono modificate e non volevo toccare qualcosa che stava funzionando, ma abbiamo ancora nove partite in cui Ricky potrà dire la sua", rincuora Tambone "ha dimostrato la sua professionalità, un ragazzo serio con la testa giusta", spinge Totè "ogni tanto si perde in qualche atteggiamento che non lo aiuta ma ha le capacità per essere un giocatore importante. Non si accontenti di questi 8 rimbalzi, perché secondo me ne può prendere 10 a partita"

Poi c’è un aspetto del quale finora non aveva mai parlato così apertamente, ma che lo rende molto felice: "Non lo dico adesso che abbiamo ottenuto una vittoria importante, anche quando perdevamo riflettevo fra me e me di quanto mi trovassi bene con il mio entourage: avere uno staff, dagli assistenti al preparatore, tutto pesarese è davvero prezioso: loro capiscono il valore della pallacanestro a Pesaro e lo trasmettono anche a me. Li ho invitati a parlar franco con me, a dirmi quello che pensano sempre perché io ascolto".

Elisabetta Ferri