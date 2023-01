Sacchettopoli, l’opposizione bastona

Sulla questione dei cassonetti ad accesso controllato di San Costanzo, il consigliere Domenico Carbone e il suo collega Ermenegildo Bevilacqua, insieme alla capogruppo dello schieramento ‘Coraggio per Cambiare’ Nicoletta Carboni, hanno presentato due interrogazioni. "Dire che la raccolta funziona perché l’88% della popolazione butta la spazzatura – sottolinea Carbone riferendosi alla recente nota congiunta di Aset e dell’assessore comunale all’ambiente Stefano Giraldi – è come dire che una strada non ha le buche visto che gli automobilisti ci passano. Mentre qualcuno gioca con i numeri dei cittadini che in questo mese hanno conferito i rifiuti con tessera o App, io, insieme ad Ermenegildo Bevilacqua e a Nicoletta Carboni, ho depositato due interrogazioni sul tema".

"Chiedendo – puntualizza l’esponente di opposizione - se le nuove isole ecologiche previste sono di meno rispetto alle precedenti, visto che per ora mancano; quanti sono i passaggi di svuotamento programmati, poiché spesso i contenitori sono pieni e quindi non è possibile conferire la spazzatura, specificando i giorni e la frequenza di tali svuotamenti; e quanti sono i fondi che quest’anno il Comune ha ricevuto per la presenza della discarica di Monteschiantello al confine col nostro territorio e come li ha utilizzati e se li ha utilizzati per fini ambientali". Le risposte sono attese per il prossimo consiglio.

s.fr.