"Sacchettopoli, solo un problema di rodaggio"

"Sapevamo che in questa prima fase si sarebbero riscontrati problemi di rodaggio, ma la strada è quella giusta". Così Aset e l’assessore Stefano Giraldi rispondono alle critiche del consigliere Carbone sul nuovo sistema dei cassonetti ad accesso controllato.

"A un mese dalla loro attivazione - evidenzia il presidente di Aset Paolo Reginelli - la risposta da parte degli utenti è stata più che buona. I conferimenti eseguiti finora sono stati oltre 62mila e particolarmente significativo è il numero delle utenze che hanno già fatto almeno un conferimento nei nuovi cassonetti: 2.249, l’88% del totale. Il fatto che quasi 9 utenti su 10 abbiano già utilizzato questa tecnologia riassume di per sé la bontà del progetto". Giraldi rimarca: "Eravamo consapevoli che le difficoltà nella fase d’avvio potessero essere prese a pretesto per creare un caso politico. Definire però ‘un capriccio’ l’introduzione dei nuovi cassonetti, come ha fatto Carbone, semplifica in modo molto superficiale le valutazioni eseguite non solo dal Comune, ma anche da Aset e Ata. Il percorso non è ancora concluso e richiede la collaborazione di tutti, per questo il 19 gennaio alle 21 alla sala consiliare ci sarà un nuovo incontro pubblico".

Le segnalazioni pervenute ad Aset sono 120, 46 delle quali per la mancata apertura della calotta; e si sono registrati anche 5 casi di manomissione, cioè di coperchi bloccati per tentativi di apertura non consoni e chiusure non appropriate.

