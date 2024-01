Sacco accolto a Trapani in maniera trionfale

Ormai è diventato un esploratore del basket Giancarlo Sacco perché è finito a Latina dove hanno chiuso il palasport perché non agibile, ha una squadra raffazzonata e deve andare a giocare le partite lontano dal capoluogo laziale ed a porte chiuso perché non ci sono gli standard per ospitare partite di serie A. Nel caso specifico di A2.

Succede questo, ma succede anche che poi ti ritrovi al centro di festeggiamenti di quelli che fanno scendere le lacrime agli occhi. Perché questo è successo a Giancarlo Sacco quando la settimana scorsa è andato a giocare a Trapani che è prima in classifica. E’ tornato a casa con 30 punti sul groppone. Cose comunque che capitano anche qui. Ma il problema non è quello perché la città di Trapani ha riservato all’allenatore pesarese un riconoscimento degno di Giulio Cesare di ritorno dalla Gallia. "Non sapevo nulla e non me lo aspettavo – dice il tecnico – e devo dire che mi sono commosso".

Ecco cosa è accaduto prima dell’inizio della partita, che è un po’ il rito di tutti i campi di basket che parte con la presentazione delle squadre. Quando si è arrivati a lui, davanti a quasi 4mila persone, si sono spente tutte quante le luci, si sono accesi due grandi schermi e sono state trasmesse alcuni fasi della carriera di Sacco a Trapani, dove il tecnico ha trascorso tre anni della sua carriera, tra la massima serie e l’A2. Alla fine è scattata una standing ovation che è durata una decina di minuti. Ma la parte più significativa è stata quella del discorso che è stato fatto dai dirigenti di Trapani.

"Il passaggio di testimone tra Benvenuti e Sacco – è stato detto al microfono – ha rappresentato un’epopea, una narrazione poetica che va ben oltre il fatto sportivo. Personalmente non riuscivo a distingue la sottile linea rossa che separa la realtà dal mito, la leggenda dai fatti. Ritornare con la memoria a quell’epoca mi riempie di commozione e non sempre riesco a trattenere le lacrime. Giancarlo Sacco con il suo bagaglio di esperienza maturato nella massima serie cestistica è riuscito miracolosamente ed in poche battute a proiettare una sperduta realtà di provincia in una dimensione metropolitana. Competere cestisticamente con con corrazzate come Milano, Bologna, Roma, Treviso e Pesaro, senza per questo dover accusare sudditanza psicologica rappresentava un patrimonio che avrebbe resistito nel tempo...".

Insomma la creazione con Sacco di un realtà cestistica che forse rivedremo il prossimo anno nella massima serie. Il tecnico pesarese è stato definito il Vate di Trapani "semplicemente un nostro fratello". Storia da magna grecia "l’aedo gridò il suo nome e gli cinse il capo di alloro" come scrive Pindaro.

m.g.