Sacra corona unita e mafia. La guerra infinita dello Stato

Dalla nascita della Sacra corona unita alle guerre di Mafia, dal saper riconoscere la presenza della malavita organizzata fino a un ultimo avvertimento: anche nelle Marche, queste realtà hanno creato collegamenti. Mercoledì, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino ha ascoltato le testimonianze di due uomini che combatterono la criminalità organizzata tra gli anni ‘70 e l’inizio degli anni 2000, Romolo Napoletano, dirigente generale della polizia di Stato in quiescenza, già questore di Pesaro e Urbino e dirigente della squadra mobile della Questura di Lecce, e Tito Baldo Honorati, generale di brigata dell’Arma dei carabinieri, già comandante del nucleo investigativo carabinieri di Palermo.

"Il problema della criminalità è soprattutto culturale – ha detto in apertura Alessandro Bondi, professore ordinario di Diritto penale –. Conoscere le cose, avere strumenti interpretativi serve per scoprire che, se c’è un’impresa flessibile e in linea con quella che è la nuova impresa, è proprio quella criminale".

A introdurli è stato Lido Scalpelli, dirigente superiore della polizia di Stato in quiescenza, spiegando che le loro indagini "si basavano più sul talento e sull’intuizione dell’investigatore, che sulla disponibilità di mezzi. Napoletano è stato in primo piano contro la Sacra corona unita, sfuggendo anche a un attentato, il generale Honorati ha collaborato con un pool antimafia in cui c’erano personaggi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino". Secondo Napoletano, conoscere la realtà che ci sta intorno è importantissimo "ed è fondamentale stare con gli occhi aperti: sono stato 10 anni a Reggio Calabria, ho conosciuto la ‘Ndrangheta, poi sono stato a Lecce, dove trovai grande difficoltà a far capire alle autorità che quella non fosse più un’isola felice, e vi assicuro che la malavita organizzata si muove sempre. La Sacra corona unita, nasce, purtroppo, anche grazie all’importazione legale in Salento di pregiudicati distaccati da altre organizzazioni. Nessuno si era accorto che continuassero a mantenere legami: il problema sta anche in chi li deve ricevere, perché c’è carenza di conoscenza. Pure nelle Marche ci sono magistrati che hanno aperto gli occhi. Qui non esistono organizzazioni stabili, ma dei collegamenti, e uno di quelli è l’omicidio del fratello di un collaboratore di giustizia a Pesaro, il 25 dicembre 2018. E poi c’è poi il carcere di Fossombrone, che attira".

Honorati, le cui indagini furono alla base del “Rapporto dei 162“, da cui si sarebbe sviluppata l’ipotesi investigativa alla base del Maxiprocesso alla Mafia, in Sicilia visse il periodo degli omicidi più efferati: "La mafia è un fenomeno politico, economico, sociale e soprattutto umano. Ce n’è anche un altro tipo, strisciante, che comincia già da giovani: il bullismo. Nella storia recente, in Sicilia è il cuore del contesto sociale. Negli anni ‘80, durante la guerra di Mafia, vivemmo una serie spaventosa di omicidi: 300, a Palermo, solo nel 1982. Quando il Governo pensò di dare una svolta, mandò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva sgominato le Brigate rosse. Rimase tre mesi, prima di essere ucciso. Non era quello il modo di combatterla. A Palermo dovette arrivare Falcone per scoprire che ci fosse la Mafia, ma tutti quelli che fecero attività in precedenza, persone nate e cresciute lì, non sapevano che ci fosse? Servivano lui e Borsellino? E infatti, loro non erano molto graditi dai colleghi".

Nicola Petricca