S’addormentano col braciere. Intossicata intera famiglia

Dormivano in quattro nella stessa camera riscaldata da un braciere. Succedava tutte le notti, perché era l’unica fonte di riscaldamento per una famiglia marocchina di Gallo di Petriano. Ma ieri intorno alle 3, il padre si è svegliato accorgendosi di stare male e di respirare a fatica. E si è accorto che stavano male anche i suoi congiunti. Ha capito che il braciere con i suoi fumi stavano mettendo in pericolo la vita della sua famiglia. Così ha chiamato il 118 che in pochi minuti ha fatto arrivare alla casa, in via Nazionale 361, un’ambulanza per soccorrere padre, madre e due bambini. Portati all’ospedale di Urbino sono stati poi trasferiti all’iperbarica di Ravenna per una disintossicazione del sangue dalla presenza di tossine dovute al monossido. Le loro condizioni generali sono buone e in poco tempo potranno riprendersi completamente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Urbino che hanno provveduto a mettere in sicurezza la casa facendo evaporare la presenza di monossido. Resta da capire come fosse possibile che la famiglia avesse come unica fonte di riscaldamento un braciere in mezzo alla camera da letto. Non è escluso che possa esserci anche un normale impianto di riscaldamento ma che per esigenze economiche sia stato tenuto spento o non utilizzato.

Non è certo la prima volta che avvengono episodi di questo tipo a causa di bracieri lasciati accesi nella notte come unica fonte di riscaldamento per famiglie straniere senza possibilità di pagare le bollette del gas. Questa volta è andata bene perché qualcuno si è svegliato accorgendosi di quanto stava avvenendo. Ancora qualche ora di sonno e le conseguenze sarebbero state molto diverse.