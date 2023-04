Sagra del Castagnolo Venduti 2mila pezzi

SAN LORENZO

Superati di gran lunga i 2mila pezzi venduti in un solo pomeriggio. E’ ripartita alla grande la ‘Sagra del Castagnolo’ di San Lorenzo in Campo, che il lunedì di Pasquetta è tornata ad animare il centro paesano dopo un’assenza di 4 anni (l’ultima edizione era in andata in scena nel 2019). Organizzata dalla Pro Loco col sostegno di Comune, Consiglio Regionale e Unpli, la manifestazione ha richiamato migliaia di persone anche da fuori regione, molte delle quali arrivate sin dal mattino, quando si è svolta una partecipatissima ‘Camminata dei Lavatoi’ dal capoluogo alla frazione di Montalfoglio.