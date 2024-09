Sagra del polentone: è tutto pronto per la... saporita festa

Si lavora con energia a Piobbico per la tradizionale Sagra del Polentone alla carbonara in calendario domenica 1° settembre. A organizzare gli eventi la Pro loco di Piobbico con il patrocinio e supporto del Comune. Un lavoro in sinergia per promuovere il territorio e per regalare due giornate di puro divertimento con la buona gastronomia e la tradizione da quest’anno insignita del marchio “Sagra di Qualità“ rilasciato da Unpli Nazionale. Partendo dal "polentone alla carbonara" lo stesso si differisce dai tentativi di imitazione per un piccolo segreto, che poi piccolo non è: il sugo. "Per garantire la qualità e il rispetto della tradizione – sottolinea il presidente della Pro loco Matteo Martinelli –, nello specifico per la ricetta del sugo del polentone, dopo aver ottenuto il marchio De.Co. lo scorso anno, quest’anno la qualità e veridicità della nostra identità e unicità gastronomica sono attestate dal marchio Sagra di Qualità valido a livello nazionale. Una cosa importante a garanzia dell’amante di questa che io chiamo arte culinaria. Non a caso abbiamo coniato, negli ultimi anni, lo slogan “Dove la tradizione è di casa“". Domani aspettando la sagra del giorno seguente, si apriranno i festeggiamenti con un concerto spettacolo in piazza dal titolo “Tributo a Raffaella Carrà“. Domenica si parte sin dal mattino con la storica sagra: dall’ora di pranzo fino a tarda sera il gustoso polentone sarà il protagonista assieme a spettacoli e intrattenimenti per tutte le fasce d’età. Chiuderà la giornata il magnifico spettacolo pirotecnico. Ma le feste a Piobbico non finiranno qui, in programma per l’8 settembre il concerto della banda musicale cittadina, la storica Processione delle Rocche e nel week end del 14 e 15 settembre le cantine dei Brutti, poi (domenica 15) il corteo del Brutto, l’elezione del nuovo Presidente del Club.

Amedeo Pisciolini