Sagra polentara al via: "Pronte 1200 porzioni"

Sarà un’edizione particolarmente ricca di proposte e di gusto quella della ‘Sagra Polentara’ di San Costanzo in programma per domenica. L’edizione numero 215, dalla sua nascita (avvenuta poco dopo la metà del 1800 e che dal 1975 si tiene due volte l’anno: durante la Quaresima e nell’ultimo weekend di luglio), ma la prima in cui potrà fregiarsi, oltre che del gradino più alto del podio delle kermesse gastronomiche più antiche delle Marche, anche del riconoscimento di ‘Sagra di qualità’, attribuitole recentemente in applicazione della legge regionale 30/2017.

Accanto allo ‘spettacolo’ delle fornacelle in cui sarà cotta la polenta, che verrà poi condita con l’inimitabile ‘ragù dei carrettieri’, la giornata, che decollerà ufficialmente alle 12 (con un prologo sportivo già dalle 10: il ‘Trail della Polenta’, griffato ‘Caraffa Sport’, che prevede una corsa di 12 chilometri e una passeggiata-escursione di 5 che partiranno entrambe dalla piazza del paese), proporrà una serie di interessanti iniziative. A partire, naturalmente, dalla possibilità di gustare l’esclusiva polenta di San Costanzo, disponibile anche nella versione d’asporto.

"Solo per l’ora di pranzo – evidenzia Gabriella Uguccioni, segretaria della Pro Loco (l’associazione organizzatrice dell’evento, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Presidenza del Consiglio Regionale), saranno preparate quattro ‘caldare’ di polenta, che consentiranno di distribuire almeno 1.200 porzioni del nostro prelibato piatto, in aggiunta al quale verranno servite anche trippa, piadine e altre specialità". E oltre alla fondamentale gastronomia, la Pro Loco, insieme ai ragazzi della Pro Loco Giovani, che rappresentano il valore aggiunto della manifestazione, ha predisposto anche una serie di spettacoli. A partire dalle sfilate del gruppo folkloristico ‘La Matta’ insieme alla ‘Regina della Polenta’ Vanessa Tarini; dall’esibizione musicale dei bimbi della scuola dell’infanzia; per proseguire con gli artisti di strada ‘Valeria e i suoi ritratti’ e ‘Monolistiko e Barba di Capria’ ai quali si aggiungerà la musica live di Dj Tommaso e Vittorio".

Sandro Franceschetti