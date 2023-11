Saipem si rinnova: "Fano punto di riferimento"

Rinnovata la sede fanese di Saipem che occupa 1100 dipendenti e ha un indotto di circa 2mila persone. Sono stati rinnovati gli spazi dell’edificio Fano 1: 5.231 metri quadrati con 530 postazioni di lavoro distribuite su tre piani e una caffetteria. Gli interventi e i servizi, in linea con quelli della sede di Milano, sono stati pensati per assecondare le nuove modalità di lavoro con spazi moderni per favorire la collaborazione tra tutti i soggetti. Inoltre, è previsto a breve l’allestimento di una palestra aziendale e di una Smart clinic, ovvero un punto medico dedicato ai dipendenti per soddisfare una pluralità di esigenze dell’ambito salute, dal consulto infermieristico, alla profilassi di viaggio, all’assistenza sociale aziendale e allo sportello psicologico che ha ottenuto grande riscontro nella sede milanese.

Grazie agli interventi di efficientamento energetico è stata realizzata una struttura più sostenibile dal punto di vista ambientale. Di particolare importanza l’installazione da parte di Plenitude (Eni) di un impianto fotovoltaico, composto da 1900 pannelli, che produrrà energia elettrica da fonte solare per oltre 1000 MWh annuali, in grado di soddisfare circa il 30% del fabbisogno energetico dell’intera sede con una riduzione annua di 500 tonnellate di C02.

"Nato nel 1970 – ha spiegato l’ad Alessandro Puliti – per progettare condotte per il trasporto di gas e petrolio in Italia, il centro fanese è diventato un importante polo di riferimento nella progettazione e costruzione di progetti integrati in ambito offshore e onshore in tutto il mondo. Oggi impiega oltre 1100 persone che lavorano in sinergia con le altre realtà di Saipem e con numerose aziende ed enti accademici del territorio".

Sulla formazione delle nuove generazioni e sulla sicurezza sul lavoro ha posto l’attenzione Puliti: "Dobbiamo coltivare le nuove generazioni e diffondere la cultura della sicurezza. Non c’è sostenibilità ambientale senza competenza, per noi è fondamentale la collaborazione con l’Università di Urbino e la Politecnica delle Marche". E ancora: "Oltre a Milano abbiamo diversi centri di ingegneria (India, Parigi e Londra), ma Fano ci piace in modo particolare perché si è creato un ottimo ambiente". Il sindaco Seri, presente all’inaugurazione insieme al vice Fanesi, che è anche dipendente Saipem, e all’assessore Fattori, ha lanciato l’idea dell’ex Caserma Paolini come "habitat interessante per creare un centro di formazione ingegneristico per la crescita del territorio".

Anna Marchetti