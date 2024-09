Sakamoto, il concerto evento. In scena l’esibizione virtuale del leggendario compositore

Ricordate i violini nella colonna sonora di "Un tè nel deserto", o quelle sonorità orientali ed elettroniche di "Forbidden Colours"? Sono gli esempi, forse più noti al pubblico, dell’immenso talento di Ryuichi Sakamoto, tra i maggiori compositori giapponesi, scomparso nel 2023 a 71 anni e il cui genio musicale ha spesso accompagnato alcune delle più belle pellicole del secolo. A lui Pesaro 2024 dedica l’evento clou del suo cartellone. Dopo New York, Manchester, Taipei e Londra, la Capitale italiana della cultura ospita il debutto in prima nazionale di "Kagami", venerdì all’Auditorium Scavolini. Una performance in "realtà mista", dove il pubblico sarà invitato a indossare degli speciali visori con cui ascoltare e vedere l’esecuzione ’virtuale’ del grande musicista.

Proprio come in ’The Life’, la performance di Marina Abramovic allestita lo scorso giugno in Pescheria, tecnologie all’avanguardia permetteranno di fondere immagini tridimensionali in movimento con l’ambiente circostante, dando vita a un evento in realtà mista mai sperimentato prima. Fino al 12 settembre, tutti i giorni, chiusa la parentesi del Rof, gli spazi dell’Auditorium Scavolini tornano così ad ospitare la grande musica, con tre repliche giornaliere: alle 17, alle 20 e alle 23. Un’"esperienza rivoluzionaria", così l’ha definita il Guardian, resa possibile grazie alla collaborazione tra lo stesso Sakamoto e Todd Eckert, fondatore del collettivo newyorkese Tin Drum, che lavora da anni sulla realtà mista (suo anche il progetto per ’The Life’ di Abramovic). "Il nostro desiderio – spiega Eckert – era di creare qualcosa di intimo e autentico. L’idea era estendere il suo lavoro a persone che non sapevano ancora di amarlo, perché è questa la cosa meravigliosa della musica: dura per sempre".

E per chi già ama Sakamoto, ma anche per chi non sa ancora di amarlo, il Comune ha organizzato dal 28 agosto al 5 settembre una serie di proiezioni gratuite al cinema Astra (ore 21) dal titolo ‘Sakamoto Experience’, una rassegna di quattro film premi oscar le cui colonne sonore sono state firmate dal compositore giapponese. Si parte mercoledì 28 con ‘The last emperor’ di Bernardo Bertolucci, si continua domenica 1 settembre con ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ di Nagisa Oshima, martedì 3 ‘Opus’ di Neo Sora, giovedì 5 ‘Revenant’ di Alejandro González Iñárritu. Le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano. La partecipazione ad una o più serate dà diritto al biglietto ridotto per la performance in Auditorium Scavolini.

Il concerto "Kagami" rappresenta una sorta di testamento spirituale, il canto del cigno del maestro: negli anni che hanno preceduto la sua morte per cancro, Sakamoto non ha più potuto esibirsi dal vivo. Per questo, alla fine del 2022, ha raccolto tutte le sue energie per lasciare al mondo un’ultima performance: un film-concerto con lui e il suo pianoforte, una celebrazione della vita di un artista nel senso più autentico e puro del termine. La performance dura 60 minuti. Il pubblico è invitato ad arrivare 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15 (per possessori della Card Pesaro Capitale, under 25; studenti dei Conservatorio). Biglietti su Vivaticket.it, Tipico Tips (via Rossini, 41) biglietteria del Teatro Rossini (da mercoledì a sabato dalle 17 alle 19.30).

Benedetta Iacomucci