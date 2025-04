Sala Capponi a nuova vita. Cantiano celebra la festa

Doppia data importante per la comunità cantianese. C’è il "battesimo" della Sala G. Capponi che rinasce dopo un lungo periodo di lavori volti alla riqualificazione e alla messa a norma. Sabato 3 maggio ci sarà il simbolico taglio del nastro, domenica 4 un interessante spettacolo teatrale. Andiamo nell’ordine: sabato alle ore 18 si terrà la cerimonia di apertura con intervento delle autorità e a seguire un momento conviviale. Domenica 4, sempre alle ore 18, lo spettacolo teatrale gratuito "Strip poker" a cura di T.A.M. Teatro Alte Marche. Con il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini partiamo dagli interventi fatti sulla struttura.

"L’importo totale del lavoro è stato di 465.750 euro derivanti da fondi regionali, ministeriali, dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e da donazioni legate all’alluvione del settembre 2022. Su questa cifra complessiva soltanto il 36,5%, quindi 169.500 euro, arriva dall’accensione di mutui". Veniamo alla scelta del Teatro Alte Marche per riaprire le porte del Capponi: "Come Comune abbiamo convintamente deciso di affidare l’apertura della Sala Capponi, ora anche spazio teatrale, a T.A.M. Teatro Alte Marche, un gruppo di ragazzi professionisti locali il cui percorso fu stimolato dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), di cui l’Unione montana del Catria e Nerone è l’ente capofila. L’obiettivo era ed è quello di far sì che il fare cultura potesse diventare fattibile anche nelle aree interne, e con questo si riuscisse a trattenere giovani talenti, intensificando anche quel rapporto pubblico-privato funzionale alla partecipazione a bandi e reperimento delle risorse. Ci auguriamo quindi che questi spazi pubblici possano diventare sempre più animati e che possano nascere opportunità per giovani professionisti di questo territorio".

La parola ai protagonisti di T.A.M: "Finalmente un teatro a tutti gli effetti, un luogo che per tantissimo tempo è stato il centro di eventi culturali e conviviali della comunità cantianese. Ci sentiamo profondamente onorati di essere parte di questo momento così importante. Come artisti vorremmo ringraziare il Comune per aver coinvolto maestranze del territorio, permettendo a dei professionisti del settore di lavorare a casa propria. Tutto il nostro cast arriva infatti da Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Cagli, Frontone, Fano e Pesaro. Per l’occasione abbiamo scelto di portare in scena una commedia per regalare sorrisi e festeggiare insieme il ritorno della Sala Capponi a quanti l’attendevano con ansia".

Amedeo Pisciolini