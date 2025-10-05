"Sala d’attesa" a Palazzo Mosca. La video arte di Matteo Costanzo

I Musei civici di Palazzo Mosca presentano – nella Project Room-Sala d’attesa – la personale di Matteo Costanzo (Roma, 1985) a cura di Niccolò Giacomazzi, inaugurata venerdì (dalle 18 alle 21) e che sarà visitabile fino al 9 dicembre 2025. L’esposizione raccoglie opere video della serie Not_Act (2015–2025) nata nell’arco di dieci anni e qui proposta con un progetto inedito. La mostra è promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive e Pesaro Musei ed è realizzata dall’associazione Il Tavolo APS ETS nell’ambito del progetto ‘Contemporanee - mostre di artisti e creativi del territorio’ sostenuto dall’Assessorato alla Cultura.

Con Sala d’Attesa, Costanzo prosegue la sua ricerca sul linguaggio visivo e sul rapporto tra immagine e spettatore, trasformando la Project Room dei Musei in un luogo di sospensione e riflessione. L’artista definisce le sue opere come ‘dispositivi’: meccanismi che interrompono un’azione un istante prima che si compia, per poi trattenerla in un loop senza fine. In questa ripetizione, l’azione perde la propria funzione immediata ma acquista densità simbolica: il racconto lineare si arresta e lascia emergere un campo di ambiguità e interpretazioni. I cinque video in mostra bloccano altrettanti momenti iconici della storia recente, sospesi un attimo prima dell’impatto e riavvolti in slow motion. Le immagini, sottratte alla logica della fruizione veloce e scorrevole, vengono rallentate e rese incerte, amplificando la tensione del ‘quasi’ e dell’incompiuto’.

Ad accompagnare le proiezioni, una filodiffusione sonora trasforma lo spazio espositivo in un non-luogo sinestetico, in cui la percezione visiva e quella uditiva si intrecciano. Sala d’attesa non offre né assoluzioni né condanne: sospende. Nel farlo, mette in crisi l’idea di spettatore come utente in scorrimento e restituisce alla visione una responsabilità: sostare, tornare indietro, rivedere. Nel tempo compresso e accelerato dell’attualità, la mostra invita a sperimentare un tempo espanso, in cui l’"atto mancato" non rappresenta un difetto, ma diventa metodo critico. Orari: martedì-giovedì 15-18, venerdì-domenica e festivi 10-3/15-18.

l. d.