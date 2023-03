Sala della Repubblica Ecco lo spazio ritrovato

La città recupera un ‘pezzo’ del suo patrimonio culturale: la sala della Repubblica che si estende sopra il foyer del teatro Rossini. Uno spazio che sembrava perduto dopo gli smottamenti nel sottosuolo, con vistose lesioni lungo la scalinata d’accesso, e poi il colpo del terremoto che ha reso inagibile il Rossini, in un quadro che dice che non è ancora utilizzabile nemmeno il Pedrotti. Recuperato comunque un ‘pezzo’ perché domani, lunedì, riapre alla città la sala della Repubblica per accogliere l’incontro ‘Fondazione Fo e Rame per la memoria viva di Dario e Franca’. Un giorno non a caso quello scelto dall’amministrazione perché lunedì si celebra la giornata internazionale del teatro. Va ricordato che il museo Dario Fo e Franca Rame andrà all’interno di Rocca Costanza.

Comunque per questa occasione sono previsti gli interventi del vicesindaco Daniele Vimini e per la fondazione Fo Rame la presidente Mattea Fo. Quindi il consigliere Marco Marchetti e Franco Bertea responsabile progetti. Soddisfatto di questo recupero il sindaco Matteo Ricci che parla "di uno spazio ritrovato e rigenerato, ora davvero bello e funzionante".

Mentre il suo vice Daniele Vimini aggiunge: "Questo è un altro momento chiave per la città che aggiunge un nuovo tassello nella strategia di restituzione dei luoghi della cultura di Pesaro 2024, e lo fa nel timing previsto. E proprio per questo, sento doveroso un ringraziamento a tutte le professionalità che si sono operate per il raggiungimento di questo obiettivo. Da lunedì, dunque, la sala sarà funzionante per il pubblico ma anche per le realtà e associazioni che potranno richiederla".

Il Comune cita, anche in vista di Pesaro capitale della cultura 2024, oltre al recupero della sala della Repubblica, anche il museo Oliveriano, la Pescheria spazio espositivo concepito da Claudio Ferri, ex Febal, ed i musei civici di palazzo Ciacchi, sede di Confindustria. La sala della Repubblica ha 120 posti a disposizione che permetterà di svolgere eventi in contemporanea al teatro e di ospitare convegni, conferenze, spettacoli teatrali, musicali e di danza. Gilberto Santini, direttore dell’Amat aggiunge: "Grande soddisfazione per la disponibilità di uno spazio che mancava al sistema teatri di Pesaro: una sala davvero polifunzionale e bellissima, con una concezione decisamente avanzata grazie alla sua versatilità".