Sala operativa, ci siamo. Ospiterà anche il 118

di Alice MuriStanno per terminare i lavori di riqualificazione della Soi (Sala operativa integrata della protezione civile) di Pesaro, che nella sede di via dei Cacciatori, al termine dell’intervento, ospiterà anche la nuova centrale operativa del 118. Ad annunciarlo è l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli: "Prevediamo di finire i lavori entro l’autunno – spiega – completando un servizio strategico per la città di Pesaro e per la nostra provincia. Qui oltre agli operatori della protezione civile, saranno ospitati anche dieci operatori del 118 con due ambulanze di supporto a quelle dell’ospedale San Salvatore, che saranno utili quando queste ultime saranno impiegate in altri interventi".

Un investimento da parte della Regione Marche di 1,8 milioni di euro, che prevede l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica dell’edificio. I lavori del cantiere sono iniziati a fine 2023, ora con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia, stanno per terminare: "La Regione Marche sta investendo risorse importanti su tanti edifici strategici della città. Uno di questi è la Soi, che sarà terminata a breve, ma ci sono anche gli interventi al Genio Civile e il nuovo ospedale. Non dimentichiamo poi gli investimenti sulla Ciclovia e sulla riqualificazione delle mura storiche di Casteldimezzo, oltre che ad una serie di interventi importanti dal punto di vista turistico, come i percorsi nel cuore del parco San Bartolo che da Baia Flaminia raggiungeranno Santa Marina. Interventi a tutto tondo nella città di Pesaro, che dimostrano come questo territorio sia centrale nella politica della Regione Marche. In aggiunta alle risorse ordinariamente destinate a questa città, stiamo investendo 4 mila euro a cittadino della provincia".

La nuova Soi di Pesaro diventerà quindi un polo per la gestione delle emergenze nel nostro territorio: "Abbiamo visto come gli ultimi fenomeni atmosferici e le piogge abbiano colpito un territorio fragile – dice Baldelli -. La Regione vuole dunque intervenire anche su questo, realizzando interventi lungo i nostri fiumi e dove avvengono i dissesti ed ovviamente investendo in edifici strategici per la gestione delle emergenze come quello della Soi". Un edificio che, come spiega Paolo Intorbida, dirigente della gestione Patrimonio della Regione, "sarà adeguato anche dal punto di vista sismico e sarà anche autosufficiente dal punto di vista energetico". Ad intervenire anche Nicola Baiocchi, presidente della Commissione sanità della Regione: "Un intervento importantissimo per la nostra comunità, un progetto che ho seguito da vicino e sono soddisfatto che sia in dirittura d’arrivo".